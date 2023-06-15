Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının. Maide Suresi: 96 HADİS: Allah’ın öyle kulları vardır ki, onları öldürülmekten korur, güzel ameller içerisinde ömürlerini uzatır, rızıklarını güzelce verir, onları afiyetle yaşatır... Camiü’s-Sağir, No: 1321

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