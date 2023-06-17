Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamberin görevi ancak tebliğdir. Allah gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da kesinlikle bilir. Maide Suresi: 99 HADİS: Allah’ın nimetlerini yiyip şükreden için, oruç tutup sabredenin sevabı kadar sevap vardır. Camiü’s-Sağir, No: 1326

Okunma Sayısı: 319

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.