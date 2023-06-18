Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkârcılar kendi uydurdukları yalanları Allah’a yakıştırmaya çalışıyorlar; onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Maide Suresi: 103 HADİS: Kalpler tıpkı demir gibi paslanır. Cilası ise istiğfardır.

Camiü’s-Sağir, No: 1328

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