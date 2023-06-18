18 Haziran 2023, Pazar 00:03
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İnkârcılar kendi uydurdukları yalanları Allah’a yakıştırmaya çalışıyorlar; onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar.
Maide Suresi: 103
HADİS:
Kalpler tıpkı demir gibi paslanır. Cilası ise istiğfardır.
Camiü’s-Sağir, No: 1328
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