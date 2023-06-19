Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlara “Allah’ın indirdiğine ve peygambere gelin” denildiğinde, “Atalarımızdan gördüklerimiz bize yeter” derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Maide Suresi: 104 HADİS: Müslümanın Müslüman kardeşini gördüğünde yer açması, onun hakkıdır. Camiü’s-Sağir, No: 1328

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