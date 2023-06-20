Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Siz kendi durumunuza bakın. Sizler doğru yolda olduğunuz sürece sapıtmış olanlar ve yanlış yolda olanlar size zarar veremezler.

Maide Suresi: 105 HADİS: Kıyamet Günü Muhacirler için üzerinde korkudan emin olarak oturacakları altından minberler vardır.

Camiü’s-Sağir, No: 1330

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