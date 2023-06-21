Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hepiniz nihayet Allah’ın huzurunda toplanacaksınız ve O size yaptıklarınızı haber verecektir. Maide Suresi: 105 HADİS: İblisin şeytanlardan azgın bir kısım askerleri vardır. Onlara şöyle der: “Hacıların ve mücâhidlerin peşini bırakmayın. Onları Allah’ın yolundan saptırın.” Camiü’s-Sağir, No: 1331

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