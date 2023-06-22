Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Sizden biriniz ölüm döşeğinde vasiyet ederken aranızdan iki adil kişi yanında şahit olarak bulunsun... Maide Suresi: 106 HADİS: Cehennemde sadece öfkesini Allah’a isyanla dindiren kimselerin gireceği bir kapı vardır. Camiü’s-Sağir, No: 1332

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