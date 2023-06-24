Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’tan korkun ve Allah’ın emirlerine iyi kulak verin. Allah günahtan çekinmeyen fasıkları hidâyete ve doğru yola eriştirmez. Maide Suresi: 108 HADİS: Selâmı almak kadar, mektuba cevap vermek de bir vazifedir. Camiü’s-Sağir, No: 1333

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