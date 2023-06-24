24 Haziran 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah, peygamberlerini topladığı gün onlara “Davetinize ne cevap aldınız?” diye soracak, onlar da “Bizim bir bilgimiz yok. Gaybları hakkıyla bilen ancak Sensin” diyecekler.
Maide Suresi: 109
HADİS:
Rabbinizin ömrünüz müddetince hiç eksik olmayan rahmet esintileri vardır. Size de dokunması için ona yönelin...
Camiü’s-Sağir, No: 1334
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