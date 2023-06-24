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24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

24 Haziran 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah, peygamberlerini topladığı gün onlara “Davetinize ne cevap aldınız?” diye soracak, onlar da “Bizim bir bilgimiz yok. Gaybları hakkıyla bilen ancak Sensin” diyecekler.

Maide Suresi: 109

HADİS:

Rabbinizin ömrünüz müddetince hiç eksik olmayan rahmet esintileri vardır. Size de dokunması için ona yönelin...

Camiü’s-Sağir, No: 1334

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