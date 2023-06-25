Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah, “Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene olan nimetimi an” demişti, “Seni Cebrail ile teyid etmiştim; beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun...” Maide Suresi: 110 HADİS: Kur’ân ehlinin Kur’ân’ı her hatmettiğinde kabul edilecek bir duası ve Cennette bir ağacı vardır... Camiü’s-Sağir, No: 1336

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