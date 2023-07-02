02 Temmuz 2023, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Havarilere Bana ve Resulüme iman etmelerini ilham etmiştim de onlar da “İman ettik. Rabbimiz şahit ol, biz Sana teslim olan Müslümanlarız!” demişlerdi.
Maide Suresi: 111
HADİS:
Her ümmet için bir imtihan vesilesi vardır. Bu ümmetin imtihanı mal iledir.
Camiü’s-Sağir, No: 1340
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