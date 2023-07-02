Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Havarilere Bana ve Resulüme iman etmelerini ilham etmiştim de onlar da “İman ettik. Rabbimiz şahit ol, biz Sana teslim olan Müslümanlarız!” demişlerdi.

Maide Suresi: 111

HADİS:

Her ümmet için bir imtihan vesilesi vardır. Bu ümmetin imtihanı mal iledir.

Camiü’s-Sağir, No: 1340