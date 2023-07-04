Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Havariler, “Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?” demişlerdi de, “Siz gerçekten inanıyorsanız Allah’tan korkun!” demişti. Maide Suresi: 112 HADİS: Her dinin ahlâkî bir özelliği vardır. Benim ümmetimin ahlâkî özelliği hayâdır. Camiü’s-Sağir, No: 1341

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