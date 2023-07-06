Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Allah: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa ise şöyle diyecek: “Seni her türlü noksandan tenzih ederim...”

Maide Suresi: 116

HADİS:

Allah’ın zikrine sarılınız. Çünkü bu ahirete ait işlerinizi kolaylaştıracak ve ahireti size sevdirecektir.

Camiü’s-Sağir, No: 1342