06 Temmuz 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa ise şöyle diyecek: “Seni her türlü noksandan tenzih ederim...”
Maide Suresi: 116
HADİS:
Allah’ın zikrine sarılınız. Çünkü bu ahirete ait işlerinizi kolaylaştıracak ve ahireti size sevdirecektir.
Camiü’s-Sağir, No: 1342
Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.