Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Ben onlara ancak Senin bana emrettiklerini söyledim; ‘Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin’ dedim.”

Maide Suresi: 117

HADİS:

Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği de din ilmidir. Şeytana karşı bir tek âlim, kendisini ibadete vermiş bin kişiden daha güçlüdür.

Camiü’s-Sağir, No: 1344