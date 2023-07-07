07 Temmuz 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Ben onlara ancak Senin bana emrettiklerini söyledim; ‘Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin’ dedim.”
Maide Suresi: 117
HADİS:
Her şeyin bir direği vardır. Bu dinin direği de din ilmidir. Şeytana karşı bir tek âlim, kendisini ibadete vermiş bin kişiden daha güçlüdür.
Camiü’s-Sağir, No: 1344
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