08 Temmuz 2023, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Eğer onlara azap edersen onlar Senin kullarındır. Eğer bağışlarsan Sen elbette Azîz ve Hakîm’sin, dilediğini yapmaya kàdirsin ve her şeyi hikmetle yaparsın.”
Maide Suresi: 118
HADİS:
Her şeyin bir cilası vardır. Kalplerin cilası da Allah’ı anmaktır.
Camiü’s-Sağir, No: 1348
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