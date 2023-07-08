Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Eğer onlara azap edersen onlar Senin kullarındır. Eğer bağışlarsan Sen elbette Azîz ve Hakîm’sin, dilediğini yapmaya kàdirsin ve her şeyi hikmetle yaparsın.”

Maide Suresi: 118

HADİS:

Her şeyin bir cilası vardır. Kalplerin cilası da Allah’ı anmaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 1348