Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah buyurur: “Bugün sadıklara sadakatlerinin fayda verdiği bir gündür. Doğrular için altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır...” Maide Suresi: 119 HADİS: Parçalanıncaya kadar kılıncınla düşmana vurman dahil, Allah’ı zikretmekten daha fazla Allah’ın azabından koruyan hiçbir şey yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 1348

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