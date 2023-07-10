Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Göklerin, yerin ve onların arasındaki her şeyin sahibi ve hâkimi Allah’tır. Allah her şeye kàdirdir. Maide Suresi: 120 HADİS: Her şeyin bir zirvesi vardır. Şüphesiz Kur’ân’ın zirvesi Bakara Suresi’dir. Camiü’s-Sağir, No: 1349

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