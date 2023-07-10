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10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Günün Ayet ve Hadisi

10 Temmuz 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerin, yerin ve onların arasındaki her şeyin sahibi ve hâkimi Allah’tır. Allah her şeye kàdirdir.

Maide Suresi: 120

HADİS:

Her şeyin bir zirvesi vardır. Şüphesiz Kur’ân’ın zirvesi Bakara Suresi’dir.

Camiü’s-Sağir, No: 1349

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