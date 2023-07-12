Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Bunca âyet ve delilden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab’leri ile denk tutuyorlar. En’am Suresi: 1 HADİS: Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi de Yâsîn Suresi’dir. Kim bu sureyi okursa, Allah onun için Kur’ân’ı on defaokumuş kadar sevap yazar. Camiü’s-Sağir, No: 1351

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