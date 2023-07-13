Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sizi çamurdan yaratıp bir ecel takdir eden Odur. Kıyametin vakti de Onun ilmindedir. Siz hâlâ şüphe içinde misiniz?

En’am Suresi: 2

HADİS:

Her peygamberin hâlis bir vezir ve yardımcısı vardır. Benim hâlis vezirim ve yardımcım da Zübeyir ibni Avvam’dır.

Camiü’s-Sağir, No: 1353