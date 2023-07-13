13 Temmuz 2023, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sizi çamurdan yaratıp bir ecel takdir eden Odur. Kıyametin vakti de Onun ilmindedir. Siz hâlâ şüphe içinde misiniz?
En’am Suresi: 2
HADİS:
Her peygamberin hâlis bir vezir ve yardımcısı vardır. Benim hâlis vezirim ve yardımcım da Zübeyir ibni Avvam’dır.
Camiü’s-Sağir, No: 1353
Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.