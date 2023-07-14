14 Temmuz 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin İlâhı Odur. O sizin gizli ve açık her halinizi bilir; neyi yapıp ettiğinizi de bilir.
En’am Suresi: 3
HADİS:
Her peygamberin arkadaşları içinde hasları vardır. Benim Sahabîlerim içindeki haslarım da Ebubekir ve Ömer’dir.
Camiü’s-Sağir, No: 1354
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