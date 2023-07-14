Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin İlâhı Odur. O sizin gizli ve açık her halinizi bilir; neyi yapıp ettiğinizi de bilir.

En’am Suresi: 3

HADİS:

Her peygamberin arkadaşları içinde hasları vardır. Benim Sahabîlerim içindeki haslarım da Ebubekir ve Ömer’dir.

Camiü’s-Sağir, No: 1354