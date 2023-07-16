Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ne zaman biz onlara bir hakikati haber versek yalanladılar. Ne var ki alay ettikleri şeylerin hepsi başlarına gelecektir. En’am Suresi: 5 HADİS: Yeryüzünde âlimlerin durumu, karanlık gecelerde karada ve denizde kendisine bakılarak yol bulunan gökteki yıldızlara benzer.

Camiü’s-Sağir, No: 1356

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