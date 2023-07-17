Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar kendilerinden önce yeryüzüne yerleştirdiğimiz nice nesilleri helâk ettiğimizi görmezler mi? En’am Suresi: 6 HADİS: İçinizde Ehl-i Beytimin durumu Hz. Nuh’un gemisine benzer. O gemiye binen kurtulur, binmeyen helâk olur. Camiü’s-Sağir, No: 1357

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