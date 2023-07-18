Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Biz onları günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. En’am Suresi: 6 HADİS: Güzel huylar Allah katında bir hazine gibi korunmaktadır. Allah bir kulunu sevince, ona güzel bir huy ihsan eder. Camiü’s-Sağir, No: 1360

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