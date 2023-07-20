Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Ona (Peygambere) bir melek indirilseydi ya!” dediler. Bir melek indirmiş olsaydık iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. En’am Suresi: 8 HADİS: Hacerü’l-Esved ve Kâbe’nin Rükn-ü Yemânî köşesine el sürmek günahları bol bol döker. Camiü’s-Sağir, No: 1361

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