Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yemin olsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Sonra alay edenleri, alay ettikleri şey (azap) kuşatmıştı. En’am Suresi: 10 HADİS: Allah’ın dünyada kula selâmet vermesi, yaptığı günahlarını örtmesidir. Camiü’s-Sağir, No: 1362

Okunma Sayısı: 462

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.