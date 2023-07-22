Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Resulüm, de ki: “Yeryüzünde gezin, dolaşın ve peygamberleri yalanlayanların akıbetlerini görün.” En’am Suresi: 11 HADİS: Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Camiü’s-Sağir, No: 746

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