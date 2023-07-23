Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Göklerde ve yerde olan şeyler kime aittir?” De ki: “Onların hepsi Allah’ındır. O kullarına rahmetini vacip kılmıştır...” En’am Suresi: 12 HADİS: Muhacirlerin en üstünü, Allah’ın yasak kıldığı şeylerden kaçanlardır.

Camiü’s-Sağir, No: 758

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