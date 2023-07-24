Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şüphe yok ki O, sizi kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Ama kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar buna inanmazlar.

En’am Suresi: 12

HADİS:

En üstün Müslümanlık, dilinden ve elinden insanların selâmette kalmasıdır. En üstün hicret, günahlardan kaçmadır.

Camiü’s-Sağir, No: 614