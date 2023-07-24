24 Temmuz 2023, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şüphe yok ki O, sizi kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Ama kendilerini ziyana sokanlar var ya, işte onlar buna inanmazlar.
En’am Suresi: 12
HADİS:
En üstün Müslümanlık, dilinden ve elinden insanların selâmette kalmasıdır. En üstün hicret, günahlardan kaçmadır.
Camiü’s-Sağir, No: 614
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