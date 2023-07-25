Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Gece ve gündüz içinde barınan ne varsa her şey O'na aittir. O Allah Semî’ ve Alîm’dir; mahlûkatının seslerini işitir ve bütün ihtiyaçlarını bilir.

En’am Suresi: 13

HADİS:

Namaza dört elle sarıl. Çünkü o cihadın üstünüdür. Günahlardan da uzak dur. Çünkü bu en faziletli hicrettir.

Camiü’s-Sağir, No: 2678