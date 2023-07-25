25 Temmuz 2023, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Gece ve gündüz içinde barınan ne varsa her şey O'na aittir. O Allah Semî’ ve Alîm’dir; mahlûkatının seslerini işitir ve bütün ihtiyaçlarını bilir.
En’am Suresi: 13
HADİS:
Namaza dört elle sarıl. Çünkü o cihadın üstünüdür. Günahlardan da uzak dur. Çünkü bu en faziletli hicrettir.
Camiü’s-Sağir, No: 2678
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