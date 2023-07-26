26 Temmuz 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Resulüm, de ki: “Gökleri ve yeri yaratan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve bütün mahlûkatın rızkını veren Allah’tan başkasını nasıl dost edinirim?”
En’am Suresi: 14
HADİS:
Medine İslâm’ın kubbesi, iman yurdu ve hicret diyarı ve helâl ile haram hükümlerinin tespit edildiği yerdir.
Camiü’s-Sağir, No: 3783
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