Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm, de ki: “Gökleri ve yeri yaratan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve bütün mahlûkatın rızkını veren Allah’tan başkasını nasıl dost edinirim?”

En’am Suresi: 14

HADİS:

Medine İslâm’ın kubbesi, iman yurdu ve hicret diyarı ve helâl ile haram hükümlerinin tespit edildiği yerdir.

Camiü’s-Sağir, No: 3783