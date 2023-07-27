Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Bana, inananların ve Allah’a teslim olanların ilki olmam emredildi ve ‘Sakın Allah’a şirk koşanlardan olma!’ denildi.” En’am Suresi: 14 HADİS: Aşure günü oruç tutmak, geçmiş bir senenin günahlarını affettirir. Camiü’s-Sağir, No: 2499

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