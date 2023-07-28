28 Temmuz 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Dedi ki: “Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; sizden istediğim, ancak akrabaya sevgi ve Ehl-i Beyt’ime muhabbettir.”
Şûra Suresi: 23
HADİS:
Hasan ve Hüseyin’i seven beni sevmiştir. Onlara düşmanlık besleyen bana düşmanlık beslemiştir.
Camiü’s-Sağir, No: 3526
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