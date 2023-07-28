Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Dedi ki: “Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; sizden istediğim, ancak akrabaya sevgi ve Ehl-i Beyt’ime muhabbettir.”

Şûra Suresi: 23

HADİS:

Hasan ve Hüseyin’i seven beni sevmiştir. Onlara düşmanlık besleyen bana düşmanlık beslemiştir.

Camiü’s-Sağir, No: 3526