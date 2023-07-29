Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Ben Rabbime isyan edersem, o büyük günün azabından kendimi nasıl koruyacağımı bilemem ve azabından korkarım.” En’am Suresi: 15 HADİS: Rızkın anahtarları Arşa yöneliktir. Allah insanların rızıklarını ihtiyaçlarına göre indirir. İhtiyacı çoğalana çok verilir. Azalana az verilir. Camiü’s-Sağir, No: 1363

Okunma Sayısı: 87

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.