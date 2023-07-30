Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O günün azabı kimden uzaklaştırılır ve korunursa o, Allah’ın rahmetine kavuşmuş ve kurtuluşa ermiştir. En’am Suresi: 16 HADİS: Kişinin sohbet toplantılarında aşağılarda oturmaya gönlünün razı olması Allah için tevâzudandır. Camiü’s-Sağir, No: 1366

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