Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah sana bir sıkıntı verirse, Ondan başkası gideremez. Sana bir iyilik verirse başkası onu engelleyemez. O, her şeye kàdirdir. En’am Suresi: 17 HADİS: Her canının çektiği şeyi yemen israftandır. Camiü’s-Sağir, No: 1368

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