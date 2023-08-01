Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yarattıkları üzerinde kudret ve tasarruf sahibi ancak Odur. O, Hakîm’dir, her işi hikmetle yapar; Habîr’dir, her şeyden haberi vardır. En’am Suresi: 18 HADİS: Kişinin misafirini dış kapıya kadar uğurlaması sünnettendir. Camiü’s-Sağir, No: 1369

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