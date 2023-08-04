04 Ağustos 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Allah’la beraber başka ilâhlar bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem. O ancak tek bir İlâhtır. Ortak koşmanızdan uzağım.”
En’am Suresi: 19
HADİS:
Şüphesiz içinizden bana en sevimli olan, ahlâkı en güzel olandır.
Camiü’s-Sağir, No: 1372
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