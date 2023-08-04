Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Allah’la beraber başka ilâhlar bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem. O ancak tek bir İlâhtır. Ortak koşmanızdan uzağım.”

En’am Suresi: 19

HADİS:

Şüphesiz içinizden bana en sevimli olan, ahlâkı en güzel olandır.

Camiü’s-Sağir, No: 1372