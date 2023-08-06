Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın ayetlerini yalanlayarak Allah adına yalan uyduranlardan daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki Allah, zalimleri iflah edip kurtarmaz. En’am Suresi: 21 HADİS: Allah’ın mü’min kulu, kızdığına zulmetmez. Sevdiği kişi için günaha girmez. Kendisine emanet edilen şeyi zâyi etmez... Camiü’s-Sağir, No: 1375

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