Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz o gün onların hepsini huzurumuza toplarız da şirk koşanlara “Mabud ittihaz edip kendilerine taptığınız şerikleriniz nerede?” deriz. En’am Suresi: 22 HADİS: Aracı olmanın en üstünü, evlenmek isteyen iki kişinin evlenmeleri için aracı olmaktır. Camiü’s-Sağir, No: 1376

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