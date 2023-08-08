Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bak kendi kendilerini nasıl da yalanladılar ve şerik olarak uydurdukları şeyler onları nasıl da kendi hallerine bıraktı? En’am Suresi: 24 HADİS: Bid’at sahibi manen küçük insanların yanında ilim aramak, Kıyamet alâmetlerindendir. Camiü’s-Sağir, No: 1378

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