Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar Kur’ân’ı işitirler, ama inkârlarından dolayı kalplerine Kur’ân’ı anlamaya engel olan perdeler koyduğumuz ve kulaklarına da ağırlık verdiğimiz için anlayamazlar.

En’am Suresi: 24

HADİS:

Kıyamet alâmetlerinden biri, câmi ehlinin kendilerine namaz kıldıracak birini bulamadıkları için birbirlerini ileriye itmeleridir.

Camiü’s-Sağir, No: 1376