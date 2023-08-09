09 Ağustos 2023, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar Kur’ân’ı işitirler, ama inkârlarından dolayı kalplerine Kur’ân’ı anlamaya engel olan perdeler koyduğumuz ve kulaklarına da ağırlık verdiğimiz için anlayamazlar.
En’am Suresi: 24
HADİS:
Kıyamet alâmetlerinden biri, câmi ehlinin kendilerine namaz kıldıracak birini bulamadıkları için birbirlerini ileriye itmeleridir.
Camiü’s-Sağir, No: 1376
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