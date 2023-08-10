Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar Kuran’dan alıkorlar ve ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de farkına varamazlar. En’am Suresi: 26 HADİS: Büyük günahların en büyüklerinden bir kısmı şunlardır: Allah’a ortak koşmak, anne babaya sıkıntı vermek, yalan yere yemin etmek. Camiü’s-Sağir, No: 1382

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