Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Onlar dünyaya geri gönderilseler yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya devam ederler. Onlar yalancıdırlar. En’am Suresi: 28 HADİS: Kulun sözlerinde “İnşaallah” demesi, imanının mükemmelliğindendir. Camiü’s-Sağir, No: 1386

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.