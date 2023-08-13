Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Bizim hayatımız dünyadan ibarettir; bir daha diriltilecek değiliz” diyenleri, Rablerinin huzuruna çıkarıldıkları zaman bir görsen! En’am Suresi: 29-30 HADİS: Okuma yazma öğretmesi, güzel isim koyması ve büluğa erdiğinde evlendirmesi,çocuğun babası üzerindeki haklarındandır. Camiü’s-Sağir, No: 1387

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