Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün Allah “Yeniden dirilmeniz doğru değil miymiş?” buyurur. Onlar da “Evet, Rabbimize yemin ederiz ki doğru imiş” derler. En’am Suresi: 30 HADİS: Kişinin ömrünün uzun olup da, Allah’ın, her an ona Kendisine yönelmeyi nasip etmesi bahtiyarlığındandır. Camiü’s-Sağir, No: 1388

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