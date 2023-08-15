Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah’ın huzuruna varacaklarını inkâr edenler hüsrana uğramışlardır. Kıyamet âniden başlarına kopuverdiğinde, “Yazıklar olsun bize!..” derler. En’am Suresi: 31 HADİS: Bir kimse ne kadar şiddetle isterse istesin, Allah’ın nasip etmediği şeyi sana getiremez. Camiü’s-Sağir, No: 1389

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