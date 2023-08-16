Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kıyamet günü, inkârcılar, günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki: “Dünyada imandan mahrum kaldığımız için yazıklar olsun bize!” En’am Suresi: 31 HADİS: Bir kimse ne kadar şiddetle isterse istesin, Allah’ın nasip etmediği şeyi sana getiremez. ...Hiç kimsenin hoşnutsuzluğu da Allah’ın sana verdiğini geri alamaz. Camiü’s-Sağir, No: 1389

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