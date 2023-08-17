Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Dünya hayatı ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu ise günahtan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hiç düşünmez misiniz? En’am Suresi: 32 HADİS: Eski peygamberlerin sözlerinden insanlara ulaşan sözlerden biri de şudur: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap.” Camiü’s-Sağir, No: 1391

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