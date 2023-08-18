Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Resulüm! Biz inkârcıların sözlerinin seni üzdüğünü biliyoruz. Aslında onlar seni değil, bile bile Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlar.

En’am Suresi: 33

HADİS:

Şu altın ve gümüş sizden öncekileri helâk etmiştir. Sizi de helâk edecektir.

Camiü’s-Sağir, No: 1397