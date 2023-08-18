18 Ağustos 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Resulüm! Biz inkârcıların sözlerinin seni üzdüğünü biliyoruz. Aslında onlar seni değil, bile bile Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlar.
En’am Suresi: 33
HADİS:
Şu altın ve gümüş sizden öncekileri helâk etmiştir. Sizi de helâk edecektir.
Camiü’s-Sağir, No: 1397
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