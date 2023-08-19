Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yemin olsun ki senden önce nice peygamberler yalanlandı; fakat kendilerine yardımımız gelene kadar uğradıkları eziyetlere sabrettiler. En’am Suresi: 34 HADİS: Şüphesiz şu Kur’ân, Allah’ın ziyafet sofrasıdır. Gücünüz yettiğince Onun sofrasından alın. Camiü’s-Sağir, No: 1399

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